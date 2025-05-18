«Не сможет принять»: В США раскрыли главный страх Зеленского перед Трампом и Путиным

Владимир Зеленский и его команда всерьёз обеспокоены тем, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорятся между собой об условиях завершения украинского конфликта, которые будут невыгодны Киеву.
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