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Владельцев китайских автомобилей в России предупредили о проблемах с комплектующими

Владельцев китайских автомобилей в России предупредили о проблемах с комплектующими

Владельцы китайских автомобилей могут испытывать нехватку запчастей в случае их необходимости. Об этом сообщило издание «АвтоВзгляд».

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