Соседский щенок вылез за забор. Через 5 дней его нашли в удивительной компании

Котофеня Нина Петровна вынесла во двор таз с бельём, открыла калитку и вернулась за прищепками.
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Трогательно!!!!Тишка нашёл новых друзей- овец. А А белая овца стала .для него как вторая мать. И он сохранил и берёг эту дружбу и дорожил ей.
Прочла с удовольствием. Добрый поучительный рассказ.