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Михаил Крутихин: "Россия может отказаться от экспорта нефти"

Михаил Крутихин: "Россия может отказаться от экспорта нефти"

"Ещё два-полтора года назад экономисты считали, что того, что накопила Россия в виде денежных, золото-валютных резервов будет достаточно для того, чтобы быть полностью отрезанными от каких-то поступлений, от Запада, - и протянуть ещё года четыре.

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