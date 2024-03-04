У Наоми Кэмпбелл новая интрижка: олигарх младше модели на 16 лет

Известная во всем мире модель начала общаться с довольно молодым и очень богатым мужчиной уже давно. Впервые об этой паре заговорили еще в 2021 году, уже тогда они мило держались за руки, но не подтверждали и не опровергали свой роман.
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