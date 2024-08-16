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Включение песен SHAMAN и Газманова в школьную программу обсудят в сентябре

Включение песен SHAMAN и Газманова в школьную программу обсудят в сентябре

Круглый стол по вопросу включения композиций SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Николая Расторгуева и Олега Газманова в школьную программу состоится в Госдуме в сентябре текущего года, проинформировал депутат ГД Сергей Колунов.

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