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Защитник «Волги» Данилкин: «Не надо переносить матч в Петербург. Не каждый день в Ульяновск приезжает «Зенит»

Егор Данилкин против переноса матча «Волга» – «Зенит» в Санкт-Петербург. «Я считаю, что не надо переносить матч из Ульяновска в Санкт-Петербург.

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