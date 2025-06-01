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Политика как она есть

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Asia Times: Россия вскоре может запустить больше «Орешников» по Украине

Asia Times: Россия вскоре может запустить больше «Орешников» по Украине

Россия может вновь использовать ракетный комплекс средней дальности «Орешник», но в гораздо больших масштабах для ударов по территории Украины, если Киев и Соединенные Штаты пойдут по лестнице эскалации, а ВСУ начнут наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ.

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