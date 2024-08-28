На Большом проспекте В.О. каршеринг «Джили» отдыхает на крыше после ДТП Утренняя авария при участии каршеринга произошла в Василеостровском районе Петербурга.
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На Большом проспекте В.О. каршеринг «Джили» отдыхает на крыше после ДТП Утренняя авария при участии каршеринга произошла в Василеостровском районе Петербурга.