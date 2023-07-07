Пригожин и Стрелков — близнецы-братья. Оба действовали в стиле, промежуточном между спецслужбистским и уголовным.
Как Пригожин стал поздним Стрелковым, только неизмеримо хуже
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Президент сказал, что это был мятеж, но пальцем ни в кого не тыкал. И я тоже этого не делаю. Нагуглить можно что угодно: что люди ходят на руках и что люди ходят на боках. Интернет - это большая помойка. См. мое предыдущее высказывание про фото. То же относится и к картинкам на ЦТ. На нескольких каналах ТГ были видео дотла сгоревших транспортных средств и обугленные человеческие останки. Не публикую и не ссылаюсь. Президент - фигура политическая, и говорит именно то, что хочет и считает нужным сказать в данный момент. Правда, он не назвал пилотов дураками, что правда, то правда. Что до слов Пригожина: он у его противников то лжец, то нет, в зависимости от контекста и для обоснования собственной позиции.
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2 час.
Людмила Лиханова
аФтар - провокатор. Пока СУД не дал оценки и осудил кого-то все его писульки- КЛЕВЕТА на хайпе , а, может быть , и провокация. Даже Президент не назвал имен. Потому, что он знает ЦЕНУ слов и их последствий. А вот аФтар , видимо, подвергает сомнению слова Президента Путина? А на каком основании?
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2 час.
Евгений Синельников
а вы всё ещё верите нашим судам? вспомните " кавказскую пленницу" и фразу - " наш суд самый гуманнейший суд..." как бездумно, беспардонно выносит приговоры...
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2 час.
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