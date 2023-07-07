Как Пригожин стал поздним Стрелковым, только неизмеримо хуже

Вадим Кузнецов

Президент сказал, что это был мятеж, но пальцем ни в кого не тыкал. И я тоже этого не делаю. Нагуглить можно что угодно: что люди ходят на руках и что люди ходят на боках. Интернет - это большая помойка. См. мое предыдущее высказывание про фото. То же относится и к картинкам на ЦТ. На нескольких каналах ТГ были видео дотла сгоревших транспортных средств и обугленные человеческие останки. Не публикую и не ссылаюсь. Президент - фигура политическая, и говорит именно то, что хочет и считает нужным сказать в данный момент. Правда, он не назвал пилотов дураками, что правда, то правда. Что до слов Пригожина: он у его противников то лжец, то нет, в зависимости от контекста и для обоснования собственной позиции.