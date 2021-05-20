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Большой БАДабум: в Башкирии полезные пищевые добавки имеют национальный колорит

Большой БАДабум: в Башкирии полезные пищевые добавки имеют национальный колорит

Российский рынок биологически активных добавок в 2020 году вырос на 17% — до 74 с лишним миллиардов рублей.

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Максим Маркин
это та же тибетская Цампа (в Москве продаётся как Цампо) - действительно вкусный и питательный продукт, из него можно катать шарики, сушить, потом класть за пазуху и грызть на заснеженном перевале, сидя на яке .. Недавно читал историю, как лет 200 назад деревня в Центральной России спаслась от голода сама и спасла соседние деревни продуктом из обжаренного ячменя - т.е. сработало даже в России ..

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