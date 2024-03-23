Дебютный трейлер «Кода Гиас: Вернувшийся Розе»: Disney+ покажет тетралогию в ви...

Дебютный трейлер «Кода Гиас: Вернувшийся Розе»: Disney+ покажет тетралогию в виде сериала в июнеЕсли жителям Японии придется сходить в кинотеатр аж четыре раза, чтобы увидеть аниме «Код Гиас: Вернувшийся Розе», то гайдзинам достаточно будет запустить Disney+ и посмотреть 12 эпизодов.
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