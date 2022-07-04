Золотой запас СССР - за счет чего он пополнялся?

Крах царской России оставил страну фактически без золотовалютных резервов. Потребовались значительные усилия и десятки лет, чтобы не только восполнить потери, но создать запас прочности, благодаря которому страна провела масштабную индустриализацию.
Крах царской России оставил страну фактически без золотовалютных резервов. Потребовались значительные усилия и десятки лет, чтобы не только восполнить потери, но создать запас прочности, благодаря которому страна провела масштабную индустриализацию.
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