Темы дня

123 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vbifded
    хочу добавить : мне 70 лет , в СА я служил и мои дети тоже служили (правда уже в РА ,зато в первую чеченскую). так чт...«В бой идут одни ...
  • Yury Khartovski
    Не стал бы всех украинцев "валить в одну кучу". Что артисты, что спортсмены - это не производящая, а развлекающая бра...Оскотинившиеся
  • vbifded
    уважаемый Святогор! Я ВАС (как и всех (!) сыновей наших властьпредержащих) ублюдками не называл. те "сыновья" , кто в...«В бой идут одни ...

Золотой запас СССР - за счет чего он пополнялся?

Золотой запас СССР - за счет чего он пополнялся?

Крах царской России оставил страну фактически без золотовалютных резервов. Потребовались значительные усилия и десятки лет, чтобы не только восполнить потери, но создать запас прочности, благодаря которому страна провела масштабную индустриализацию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх