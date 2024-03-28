«Такого удара никто не ждал»: кто разрушил миф о неуязвимости американцев

За три месяца бомбардировок Югославии в 1999 году 1150 самолетов НАТО нанесли 30 тысяч ударов, выпустили 1300 крылатых ракет, сбросили 37 тысяч кассетных бомб, разрушили 25 тысяч жилых домов и сотни километров дорог, убили тысячу военных и сотрудников полиции, а также около четырех тысяч мирных жителей.