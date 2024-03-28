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Русская весна

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«Такого удара никто не ждал»: кто разрушил миф о неуязвимости американцев

«Такого удара никто не ждал»: кто разрушил миф о неуязвимости американцев

За три месяца бомбардировок Югославии в 1999 году 1150 самолетов НАТО нанесли 30 тысяч ударов, выпустили 1300 крылатых ракет, сбросили 37 тысяч кассетных бомб, разрушили 25 тысяч жилых домов и сотни километров дорог, убили тысячу военных и сотрудников полиции, а также около четырех тысяч мирных жителей.

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Комментарии
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АА
Андрей Алферов
Кощеева игла США, это наши РВСН. Нацеливание стратегического ЯО на территорию США создаст взаимную и неделимую безопасность нашим территориям, как было при СССР, до 1994 года.
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15 час.

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