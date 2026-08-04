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Серхио Перес оценил свое возвращение в «Ф-1»: «Не поставлю себе 10 баллов, но близко к этому»

Пилот « Кадиллака » Серхио Перес рассказал о том, что доволен своими выступлениями после того, как вернулся в «Формулу-1» в этом сезоне.

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