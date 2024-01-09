Украинские военные подавлены расцветом коррупции в стране

Военные ВСУ подавлены расцветом коррупции в стране. Хотя борьба с коррупцией является одним из критериев при принятии решения о вступлении Украины в ЕС, скандалы вокруг воровства бюджетных средств в стране не утихают до сих пор, отмечает France info.