Украинские военные подавлены расцветом коррупции в стране

Военные ВСУ подавлены расцветом коррупции в стране. Хотя борьба с коррупцией является одним из критериев при принятии решения о вступлении Украины в ЕС, скандалы вокруг воровства бюджетных средств в стране не утихают до сих пор, отмечает France info.
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