Китай готов осуществлять военные обмены с США на основе равенства и взаимоуважения -- Министерство обороны

Пекин, 12 января /Синьхуа/ -- Народно-освободительная армия Китая /НОАК/ готова к обменам и сотрудничеству с американскими коллегами на основе принципов равенства и взаимного уважения для построения здоровых, стабильных и устойчивых отношений между вооруженными силами двух стран.