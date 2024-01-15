Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай готов осуществлять военные обмены с США на основе равенства и взаимоуважения -- Министерство обороны

Пекин, 12 января /Синьхуа/ -- Народно-освободительная армия Китая /НОАК/ готова к обменам и сотрудничеству с американскими коллегами на основе принципов равенства и взаимного уважения для построения здоровых, стабильных и устойчивых отношений между вооруженными силами двух стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх