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Мифы о США, в которые верят даже сами американцы

Мифы о США, в которые верят даже сами американцы

США по историческим меркам являются очень молодым государством. Практически все события, происходящие в стране с начала ее образования в 1776 году и по сей день, задокументированы и доступны для проверки.

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