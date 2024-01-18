Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки

В русском языке множество правил. И запомнить их все, конечно, нереально. Чтобы не зубрить, но всё-таки писать и говорить правильно, мы собрали простые и понятные картинки с объяснениями от сообщества "Я люблю русский язык".
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