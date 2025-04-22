И вот выпускной вечер. Ксюша уже сидит в автобусе рядом с Димой М., и оба томно закатывают глазки. Два года после выпускного.
Я Ленина видела
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И вот выпускной вечер. Ксюша уже сидит в автобусе рядом с Димой М., и оба томно закатывают глазки. Два года после выпускного.
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