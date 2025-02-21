Астрономы рассказали о прогрессе в строительстве Чрезвычайно большого телескопа

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia В обновлении, описывающем ход строительства Чрезвычайно большого телескопа (ELT), специалисты Европейской южной обсерватории поделились фотографиями купола, который будет защищать телескоп.
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