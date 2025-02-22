Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск «Южная»

Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Южная» в зоне проведения специальной военной операции, он заслушал доклады и дал дальнейшие указания, сообщили в Минобороны РФ.
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