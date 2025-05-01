В Шереметьеве ОПГ обманула бойцов СВО на сотни тысяч при поездках на такси

Участники организованной преступной группы похищали банковские карты и выставляли десятикратные счета за поездки на такси бойцам специальной военной операции, прибывающим в аэропорт Шереметьево, следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
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