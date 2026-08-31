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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «С первого дня у меня было чувство, что «Феррари» нужно больше рисковать»

Руководитель «Феррари» пояснил, как команде пришлось изменить мышление на всех уровнях. «Правда в том, что с первого дня у меня было чувство, что нам нужно больше рисковать.

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