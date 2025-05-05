ФСБ России: Виновные в преступлениях будут найдены и наказаны без исключений

ФСБ России подтвердила приверженность неотвратимости наказания, обещая найти и привлечь к ответственности всех, причастных к преступлениям против мирного населения России, вне зависимости от их местонахождения.
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