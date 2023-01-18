Военное обозрение

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Американская пресса: США вскрыли арсеналы в Израиле для поставки артиллерийских снарядов Украине

Американская пресса: США вскрыли арсеналы в Израиле для поставки артиллерийских снарядов Украине

Боевые действия на Украине действительно истощили арсеналы европейских государств, а также США, американцы уже начали поставлять боеприпасы со складов, размещенных на Ближнем Востоке, в частности на территории Израиля.

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