Американская пресса: США вскрыли арсеналы в Израиле для поставки артиллерийских снарядов Украине

Боевые действия на Украине действительно истощили арсеналы европейских государств, а также США, американцы уже начали поставлять боеприпасы со складов, размещенных на Ближнем Востоке, в частности на территории Израиля.
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