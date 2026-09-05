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Мясокомбинат из Калуги стал одним из главных спонсоров кампании депутата Госдумы от ХМАО

«Думинический мясокомбинат» из Калужской области перечислил пять млн рублей в избирательный фонд депутата Госдумы Павла Завального, который баллотируется от «Единой России» по Ханты-Мансийскому одномандатному округу №222.

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