Мясокомбинат из Калуги стал одним из главных спонсоров кампании депутата Госдумы от ХМАО

«Думинический мясокомбинат» из Калужской области перечислил пять млн рублей в избирательный фонд депутата Госдумы Павла Завального, который баллотируется от «Единой России» по Ханты-Мансийскому одномандатному округу №222.
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