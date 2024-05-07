Прилучный решил обжаловать иск по алиментам на детей от Муцениеце

Актер вновь оказался в суде Павел Прилучный и Агата Муцениеце globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в далеком 2011 году, однако семейная жизнь знаменитостей не заладилась.
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