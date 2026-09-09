‼️🇮🇷🇺🇸Эпичное безумие: Иран запускает волны ракеты по базам США в Иордании, американцы выпустили 63 (!) ракеты Patriot для отражения удара ▪️На видео безумный расход дорогостоящих и уже дефицитных противоракет Patriot по разделяющимся боеголовкам иранских ракет с кассетной боевой частью.