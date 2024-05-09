Коломойского заподозрили в организации заказного убийства Находящемуся под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) предъявили новое обвинение.
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