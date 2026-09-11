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ДумаТВ

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Буданов признал бесполезность атаки дронов по территории России

Буданов признал бесполезность атаки дронов по территории России

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* признал, что одних дальнобойных ударов по территории противника недостаточно для победы в конфликте.

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