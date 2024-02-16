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Ушла, но может вернуться: куда пропала память после ковида

Ушла, но может вернуться: куда пропала память после ковида

Давно известно, что коронавирусная инфекция чревата осложнениями: даже те, кто ранее не жаловались на проблемы со здоровьем, описывают появление различных симптомов после перенесенного заболевания — от одышки и выпадения волос и зубов до панических атак, потери памяти и нарушения сна.

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