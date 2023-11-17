Самолет со 120 эвакуированными россиянами прибыл в Домодедово

Спецборт МЧС России доставил еще 120 россиян и членов их семей в аэропорт Домодедово. В оперативный штаб в Каире уже везут 12 граждан, покинувших сектор Газа через КПП «Рафах», рассказал руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.