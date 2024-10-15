Политолог оценил встречу Путина с гендиректором «Росатома»: «К нашим услугам весь мировой рынок атомной промышленности»

Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ФедералПресс» о политическом смысле этой встречи и оценил перспективы развития атомной отрасли в России и в мире:«Атомная отрасль по своей сути нуждается в пионерских решениях.