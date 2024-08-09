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ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы

ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы

Попытка украинских форсирования украинскими военными Днепра в направлении Кинбурнской косы сорвана ВС РФ ранним утром в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца российской группировки войск «Днепр» с позывным «Икс».

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