ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы

Попытка украинских форсирования украинскими военными Днепра в направлении Кинбурнской косы сорвана ВС РФ ранним утром в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца российской группировки войск «Днепр» с позывным «Икс».
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