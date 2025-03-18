Ушли от ответа: кабмин Израиля так и не прокомментировало вопрос о Бандере

На недавнем правительственном брифинге в Израиле официальный представитель кабинета министров Дэвид Менцер подтвердил, что журналист Никита Кулюхин, работающий с российскими СМИ, не будет отстранен от участия в брифингах.
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