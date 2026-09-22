Астраханское «Динамо» своим разгромом заставило раскошелиться «викторианцев»

Те готовы компенсировать билеты своих болельщиков. Довольно неожиданный резонанс возымела игра мужской гандбольной Суперлиги, в которой астраханское «Динамо» разгромило в гостях «ВиктОр» (35:24).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Пьяная пенсионерк...
- Ревущая колонна в...
- В Астрахани скора...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым