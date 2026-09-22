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Пункт-А

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Астраханское «Динамо» своим разгромом заставило раскошелиться «викторианцев»

Астраханское «Динамо» своим разгромом заставило раскошелиться «викторианцев»

Те готовы компенсировать билеты своих болельщиков. Довольно неожиданный резонанс возымела игра мужской гандбольной Суперлиги, в которой астраханское «Динамо» разгромило в гостях «ВиктОр» (35:24).

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