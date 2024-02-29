Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак», Кукуян будет отвечать за ВАР

1 марта (пятница) «Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии