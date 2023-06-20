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MarTech и AdTech: до чего дошел прогресс

MarTech и AdTech: до чего дошел прогресс

Спикеры: Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group (модератор); Наталья Гремитских, digital-директор «АвтоВаз»; Евгения Казакова, операционный директор Perfluence; Марина Сафонова, Digital Lead Danone; Геннадий Лурье, генеральный директор Bidease; Екатерина Карпович, руководитель планирования и закупки медиа в РФ «Яндекс Go»; Наталья Жестарева, директор по маркетингу «Sибирская коллекция»; Анастасия Иванова, начальник отдела перформанс-маркетинга ВТБ; Ольга Трепкова, операционный директор Adriver.

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