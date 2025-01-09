Вещи из женского гардероба, которые не нравятся мужчинам

Мужчины не любят брюки-афгани, так как они делают фигуру женщины бесформенной. Леггинсы, наоборот, подчеркивают все недостатки внешнего вида их владелицы (если фигура не идеальная), что также не нравится мужчинам.
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