Вторая улица
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Вторая улица

5 100 подписчиков

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    а почему он вдруг старым стал ??? вполне себе современный ...Велостена в магазине
  • Ната
    Кроме первого платья, понравились все!!!Подборка необычны...
  • Игорь Петров
    Чтобы не съели...Крольчуга

Вещи из женского гардероба, которые не нравятся мужчинам

Вещи из женского гардероба, которые не нравятся мужчинам

Мужчины не любят брюки-афгани, так как они делают фигуру женщины бесформенной. Леггинсы, наоборот, подчеркивают все недостатки внешнего вида их владелицы (если фигура не идеальная), что также не нравится мужчинам.

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