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Нам нужна блокада Балтии

Нам нужна блокада Балтии

Нам, Российской Федерации, стране, ведущей войну против неонацистской сволочи.Я даже не скажу сейчас точно – кто там вякал про это блокаду, кто ее собирается устроить – англы, европеоиды – пох.

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