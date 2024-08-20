Молдавская митрополия продолжает отрекается от РПЦ

Воинствующе-русофобский молдавский портал deschide.md опубликовал материал, согласно которому 24 священнослужителя вместе со своими семьями отправляются в паломническую поездку в Россию, где они якобы получат инструкции и карты «Мир» от политэмигранта Илана Шора.
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