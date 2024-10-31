Мэр: Еще два производства будут созданы в рамках офсетных контрактов

Город планирует заключить два офсетных контракта — на поставку модулей защищенного доступа SAM (Secure Access Module) для устройств оплаты проезда в городском транспорте и на оказание услуг по утилизации брошенных транспортных средств.
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