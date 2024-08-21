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Русская весна

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Мгновенная расплата: мародёров-ВСУшников настигла кара с небес (ВИДЕО)

Мгновенная расплата: мародёров-ВСУшников настигла кара с небес (ВИДЕО)

Мародёры из ВСУ украли у мирных жителей Курской области мотоцикл, но российские военнослужащие моментально наказали врага за содеянное.

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