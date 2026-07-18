Сергей уехал в столицу два года назад, в начале осени. Он стоял на перроне в новой темно-синей куртке, которая еще сохраняла свежий запах магазина.
Постепенно ежедневные звонки мужа из столицы прекратились, и наше общение свелось исключительно к безликим денежным переводам
Комментарии
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ВераВерная
Так а как Ирине было понять поведение мужа? Поехал на вахту в большой город, ожидания не оправдались, ну так а жена-то чем виновата? Если ты любишь и уважаешь человека, обсуждаешь с ним происходящее, делишься сокровенным, а потом вдруг резко его в игнор отправляешь, это как называется? Стыдно Сергею? Ну так и расскажи жене, что тебя тревожит, вместе и подумаете, а он даже на сообщение о плохом самочувствии Ирины и её пребывание в больнице, и то не отреагировал. Как там дочь с женой справляются, как свои проблемы решают, его не волновало, он в соцсетях сидел. Несерьёзно всё это, и только слабость и нерешительность Сергея показывает. Как уж там сейчас у них сложится, не ясно, но в отношениях явно что-то сломалось.
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1 м.
мария тинус
Очень странный чувак. Он, вестимо, мечтал взять мегаполис (или о каком большом городе идёт речь?) штурмом? Дык через одного практически мечтают... Но выходит, в лучшем случае, у троих из десяти-пятнадцати. И что это за город такой, в котором заработок на стройке в полтинник, из которого можно двадцать отослать семье, а на тридцатку кое-как жить? Причём жить в общежитии... Вестимо, какой-то районный центр. ... Далее. Ну, ладно, не покорился тебе большой город - вас много, а город один:))))) Но неужели сложно честно сказать жене: мол, прости, дорогая, силёнок не хватило для покорения вершин - видать, не моё это. Возвращаюсь. Боялся, что жена ругаться будет? Не думаю, что она стала бы. А теперь ему придётся оооччень долгонько доверие восстанавливать.
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4 н.
Дмитрий Захаров
Сломался он... Москва слезам не верит.
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3 н.