Постепенно ежедневные звонки мужа из столицы прекратились, и наше общение свелось исключительно к безликим денежным переводам

ВераВерная

Так а как Ирине было понять поведение мужа? Поехал на вахту в большой город, ожидания не оправдались, ну так а жена-то чем виновата? Если ты любишь и уважаешь человека, обсуждаешь с ним происходящее, делишься сокровенным, а потом вдруг резко его в игнор отправляешь, это как называется? Стыдно Сергею? Ну так и расскажи жене, что тебя тревожит, вместе и подумаете, а он даже на сообщение о плохом самочувствии Ирины и её пребывание в больнице, и то не отреагировал. Как там дочь с женой справляются, как свои проблемы решают, его не волновало, он в соцсетях сидел. Несерьёзно всё это, и только слабость и нерешительность Сергея показывает. Как уж там сейчас у них сложится, не ясно, но в отношениях явно что-то сломалось.