Технологии добра смогут опереться на одного из лидеров телеком-индустрии

«МегаФон» стал партнером федерального благотворительного проекта «Технологии добра». «МегаФон» и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО).
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