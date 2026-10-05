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Луис де ла Фуэнте: «Ямаль всегда испытывает внутреннее напряжение, потому что хочет быть лучшим. Это состояние гения, особого таланта. Здесь у слова «напряжение» нет негативного оттенка»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте охарактеризовал Ламина Ямаля . 6 октября испанцы встретятся со сборной Хорватии в 4-м туре группового этапа Лиги наций.

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