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Царьград

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Трое томичей осуждены в Кузбассе за мошенничество на 2 млн рублей

Трое томичей осуждены в Кузбассе за мошенничество на 2 млн рублей

В Осинниках трое жителей Томска осуждены за мошенничество против пенсионеров. Они представлялись полицейскими и требовали деньги для "инвентаризации".

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