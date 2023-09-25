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Акинфеев о 3:3: «Вместо 2:1 должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова» по справедливости»

Акинфеев о 3:3: «Вместо 2:1 должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова» по справедливости»

Игра 9-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 3:3. К 12-й минуте «Ростов» вел со счетом 2:0 благодаря голам Алексея Миронова и Егора Голенкова.

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