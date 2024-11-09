Polymarket намекает на аирдроп

Децентрализованная платформа для прогнозирования Polymarket, набравшая огромную популярность после президентских выборов в США в 2024 году, намекает на возможность проведения аирдропа токенов для своих пользователей.
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